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ЄС сподівається на конструктивну роль Китаю у досягненні миру в Україні

26 травня 2023 01:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЄС сподівається на конструктивну роль Китаю у досягненні миру в Україні
Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Енріке Мора заявив, що сподівається на конструктивну роль Китаю у встановленні миру в Україні. Відповідну надію він висловив після зустрічі зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм. 

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Мора заявив, що Росія несе повну відповідальність за свої дії в Україні, які є викликом регіональній та глобальній стабільності й безпеці. Також він зазначив, що Україна скористалася правом на самооборону, а Євросоюз підтримує її дії.

Мора наголосив на важливості відновлення справедливого та тривалого миру в Україні згідно з міжнародним правом для ЄС. За його словами, необхідно здійснювати значущі кроки у протидії російській злочинній агресії відповідно до головних положень Статуту ООН. Євросоюз сподівається, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, гратиме конструктивну роль і використовуватиме всі можливості для дотримання Статуту ООН та міжнародного права.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль… і нагадає про необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності і територіальної цілісності… шляхом безумовного виведення всіх сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — йдеться в повідомленні ЄС.

Обидві сторони згодні підтримувати зв'язок та продовжувати докладати спільні зусилля для знаходження шляхів до досягнення стійкого миру в Україні.

Нагадаємо, що президент Китаю Сі Цзіньпін закликав Пекін і Москву підняти свої тісні відносини на "вищий рівень". Це відбувається на тлі рішення "Великої сімки" запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

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