ЕС надеется на конструктивную роль Китая в достижении мира в Украине

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Фото: google.com

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора заявил, что надеется на конструктивную роль Китая в установлении мира в Украине. Соответствующую надежду он выразил после встречи со специальным представителем Китая по Евразии и бывшим послом в России Ли Хуэем.

Об этом сообщает Reuters.

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Мора заявил, что Россия несет полную ответственность за свои действия в Украине, вызванные региональной и глобальной стабильности и безопасности. Также он отметил, что Украина воспользовалась правом на самооборону, а Евросоюз поддерживает ее действия.

Мора отметил важность восстановления справедливого и длительного мира в Украине согласно международному праву для ЕС. По его словам, необходимо предпринимать значимые шаги по противодействию российской преступной агрессии в соответствии с главными положениями Устава ООН. Евросоюз надеется, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН будет играть конструктивную роль и будет использовать все возможности для соблюдения Устава ООН и международного права.

"ЕС ожидает, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН будет играть конструктивную роль… и напомнит о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности… путем безусловного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в сообщении ЕС.

Обе стороны согласны поддерживать связь и продолжать прилагать совместные усилия для нахождения путей достижения устойчивого мира в Украине.

Напомним, что президент Китая Си Цзиньпин призвал Пекин и Москву поднять свои тесные отношения на "высший уровень". Это происходит на фоне решения "Большой семерки" ввести дополнительные санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину.