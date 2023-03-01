ЄС відклав введення системи реєстрації для туристів: яка причина

Туристи в Європі

Європейський Союз переніс запровадження системи реєстрації туристів ETIAS на наступний рік. Ця система передбачає попередню онлайн-реєстрацію для туристів країн ЄС, які не є членами Євросоюзу, з оплатою 7 євро на три роки.

Про це пише Independent.

Перенесення запуску системи

Спочатку запуск цієї системи було заплановано на кінець 2023 року, проте тепер його перенесли на 2024 рік. Також запуск системи EES, що передбачає біометричні перевірки на кордонах для мандрівників, було відкладено до кінця 2023 року.

Обидві системи повинні були бути введені у 2021 році, але через пандемію було відкладено. Однак тепер країни ЄС висловили побоювання з приводу можливих наслідків посилення перевірок на кордонах між Великою Британією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в піковий годинник.

Перенесення запуску системи ETIAS може стати одним із заходів щодо пом'якшення тиску на кордонах.

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив рішення розширити список осіб та установ з Білорусі, які підпадають під санкції у зв'язку з їхньою участю у російській агресії проти України та порушеннями прав людини у Білорусі. Також ЄС продовжує дію санкцій.