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ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина

1 марта 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Туристы в Европе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Европейский Союз перенес введение системырегистрации туристов ETIAS на следующий год. Эта система предусматривает предварительную онлайн-регистрацию для туристов стран ЕС, не являющихся членами Евросоюза, с оплатой в размере 7 евро на три года.

Об этом пишет Independent.

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Перенос запуска системы

Изначально запуск этой системы был запланирован на конец 2023 года, однако теперь его перенесли на 2024 год. Также запуск системы EES, предусматривающей биометрические проверки на границах для путешественников, был отложен до конца 2023 года.

Обе системы должны были быть введены в 2021 году, но из-за пандемии были отложены. Однако, теперь страны ЕС выразили опасения по поводу возможных последствий усиления проверок на границах между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы. 

Перенос запуска системы ETIAS может стать одним из мер по смягчению давления на границах.

Напомним, что Европейский Союз принял решение расширить список лиц и учреждений из Беларуси, подпадающих под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в Беларуси. Также ЕС продлевает действие существующих санкций.

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