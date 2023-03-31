Єврокомісія планує надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС

Грузія як кандидат на вступ до ЄС

Єврокомісія схиляється до надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак це рішення буде ухвалено лише в тому випадку, якщо Тбілісі не зробить чергових кроків, які віддалять країну від ЄС протягом найближчих місяців.

Про це повідомили джерела "Радіо Свобода" у Брюсселі.

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Згідно з джерелами, у жовтні Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, що означає, що Грузія відставатиме у процесі євроінтеграції.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк вказав на два важливі моменти. По-перше, до опублікування звітів у жовтні залишається тривалий час. Крім того, навіть якщо Єврокомісія надасть позитивну рекомендацію, остаточне рішення щодо вступу до ЄС мають ухвалити 27 країн-членів об'єднання, ймовірно, у грудні поточного року.

Відомо також, що у жовтні буде опубліковано остаточний звіт про виконання Грузією 12 рекомендацій Єврокомісії, а у травні буде представлено проміжну оцінку у закритому форматі.

Загалом Єврокомісія виявляє поспіх у зв'язку з виборами до Європейського парламенту, які пройдуть у 2024 році.

Нагадаємо, що в Грузії прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" та партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту. Крім того, вони спалили кілька прапорів Європейського Союзу на акції законодавчого органу.