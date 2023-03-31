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Єврокомісія планує надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС

31 березня 2023 22:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Грузія як кандидат на вступ до ЄС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Єврокомісія схиляється до надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Однак це рішення буде ухвалено лише в тому випадку, якщо Тбілісі не зробить чергових кроків, які віддалять країну від ЄС протягом найближчих місяців.

Про це повідомили джерела "Радіо Свобода" у Брюсселі.

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Згідно з джерелами, у жовтні Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, що означає, що Грузія відставатиме у процесі євроінтеграції.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк вказав на два важливі моменти. По-перше, до опублікування звітів у жовтні залишається тривалий час. Крім того, навіть якщо Єврокомісія надасть позитивну рекомендацію, остаточне рішення щодо вступу до ЄС мають ухвалити 27 країн-членів об'єднання, ймовірно, у грудні поточного року.

Відомо також, що у жовтні буде опубліковано остаточний звіт про виконання Грузією 12 рекомендацій Єврокомісії, а у травні буде представлено проміжну оцінку у закритому форматі.

Загалом Єврокомісія виявляє поспіх у зв'язку з виборами до Європейського парламенту, які пройдуть у 2024 році.

Нагадаємо, що в Грузії прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" та партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту. Крім того, вони спалили кілька прапорів Європейського Союзу на акції законодавчого органу.

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