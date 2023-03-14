В Грузии прокремлевские радикалы сорвали флаг ЕС возле здания парламента
В Грузии сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у здания парламента. Кроме того, они сожгли несколько флагов Европейского Союза на акции у законодательного органа.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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Радикалы провели шествие в центре столицы Грузии "против агентов" и лиц, "хотящих втянуть Грузию в войну". Акция продолжается у здания парламента, в котором также принимают участие священнослужители.
Пророссийские силы требуют освобождение лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года. К тому же они хотят референдум по скандальному законопроекту об "иноагентах".
"Ранее лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава сообщил, что члены "Альт-Инфо" напали на машину, в которой находились его жена с несовершеннолетней дочерью. Активист планировал "привлечь к ответственности" членов группировки, совершивших насилие в отношении его семьи, и анонсировал собрание вблизи офиса "Альт-Инфо", — пишет издание.
Радикалы планировали встретить Кацараву и его поклонников возле офиса, однако мужчина отменил собрание и сообщил, что МВД активизировало расследование дела о нападении на его семью.
Лидеры "Альт-Инфо" выступили сегодня с антизападными и гомофобными заявлениями.
"Наш дом — не Запад, наш дом — Грузия", — подчеркнул один из лидеров движения.
Напомним, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил Владимира Зеленского и украинских политиков во вмешательстве в дела страны. Он призвал их воздержаться от этого.
Также мы писали, что народный депутат Украины Павел Бакунец заявил, что протесты в Грузии способны помочь изменить прокремлевские власти в стране. По его словам, народ Грузии, особенно молодежь, настроены проевропейски.