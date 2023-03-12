"Брудні невдахи": прем'єр Грузії звинуватив Зеленського та політиків у втручанні в справи країни

Іраклі Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив Володимира Зеленського та українських політиків у втручанні в справи країни. Він закликав їх утриматися від цього.

Про це Гарібашвілі сказав в ефірі каналу Imedi.

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"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою", — сказав Гарібашвілі.

Прем'єр Грузії розкритикував Президента України Володимира Зеленського за те, що він підтримав учасників мітингів проти закону про "Про прозорість іноземного впливу". Він назвав українських політиків "брудними невдахами".

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням", — заявив Гарібашвілі.

Він наголосив, що бажає Україні миру та об'єднання країни.

"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", — додав прем'єр.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України уважно стежить за подіями у Тбілісі і висловлює солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів". Він висловив щиру повагу до Грузії.