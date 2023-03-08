Зеленський висловив солідарність із протестувальниками в Грузії

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" другий день поспіль. Він висловив щиру повагу до Грузії.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному вечірньому зверненні.

Заява Зеленського

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", — сказав президент.

Він додав, що український народ бажає "нашій дружній Грузії" демократичного та європейського успіху.

"Ми хочемо бути в Євросоюзі — і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують всі, всі вільні народи Європи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноагентів" — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Під час акцій протесту у столиці Грузії Тбілісі правоохоронці розганяли людей з мітингів, використовуючи сльозогінний газ та водомети. Також затримали 66 осіб.