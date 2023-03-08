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Зеленский выразил солидарность с протестующими в Грузии

8 марта 2023 22:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Тбилиси, которые выступали против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

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"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", — сказал президент.

Он добавил, что украинский народ желает "нашей дружеской Грузии" демократического и европейского успеха.

"Мы хотим быть в Евросоюзе — и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен — будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен — будет. Этого заслуживают все, все свободные народы Европы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" — вроде российского.

Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".

Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.

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