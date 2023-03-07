Поліція розганяє людей з мітингів: президентка Грузії терміново звернулась до громадян

Одному з постраждалих під час акції допомагають містяни

У столиці Грузії Тбілі тривають протести проти законопроєкту про "іноагентів", який був ухвалений у першому читанні парламентом. Спецзагони знову застосовує щодо учасників акції сльозогінний газ.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн", а також "Радіо Свобода".

Протести в Грузії

Спецпідрозділи намагаються розігнати учасників акції перед парламентом сльозогінним газом. Ймовірно, десятки громадян постраждали під час спроби розгону мітингу біля Верховної Ради до 23:00. У демонстрантів обпалені очі та вони дуже кашляють.

"Мої очі так сильно горять, я навіть не можу їх відкрити, я нічого не бачу", — сказав Радіо Свобода 16-річний Бакар Абуладзе. Те ж кажуть і інші постраждалі.

Бакар Абуладзе, поранений на мітингу біля парламенту

Лікар швидкої допомоги розповів журналістам, що потік демонстрантів, яким потрібна медична допомога, не припиняється. Біля першої школи зараз стоять чотири карети швидкої допомоги. 112 лікарі в основному промивають очі постраждалим.

Один із постраждалих громадян на мітингу під Радою

Президентка Грузії підтримала протестувальників у зверненні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників в країні, які виступають проти законопроєкту про "іноагентів". Вона заявила, що накладе вето на цей законопроєкт.

"Законопроєкт, представлений деякими групами в моїй країні, який обмежить свободу неурядових організацій, буде вкрай шкідливим для демократичної трансформації нашого суспільства, ліквідації гендерної дискримінації та, власне, шляху нашої євроінтеграції. Виходячи з цього, я вже висловила свою рішучу незгоду з цим законопроєктом і використовую цю можливість, щоб викласти свою позицію і тут", — заявила Зурабішвілі.

Наразі Зурабішвілі перебуває у США з візитом. Адміністрація президентки скасувала всі заплановані зустрічі в ООН, щоби підготувати звернення до своєї країни.

Бійки в Тбілісі

Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" було підтримано 76 депутатами, проти нього виступили 13. Голосування за другий варіант законопроєкту "Про реєстрацію іноземних агентів" намічено на четвер.

За інформацією ЗМІ, зіткнення сталися як усередині будівлі парламенту, так і на вулицях міста. Між провладними та опозиційними партіями сталися сутички, а опозиціонери спробували прорватися до кабінету спікера парламенту.

Ситуація на вулицях залишалася напруженою, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти активістів. Спецпідрозділ намагався розчистити прохід, аби депутати могли залишити будівлю.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що акція протесту набула насильницького характеру і попередила про використання "пропорційної сили, у тому числі спеціальних засобів". ЗМІ повідомили, що на місце події виїхали карети швидкої допомоги, але кількість постраждалих невідома.

Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів", представленого рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.