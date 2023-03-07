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У Тбілісі почалися бійки: деталі

7 березня 2023 21:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція Грузії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Тбілісі відбулися сутички. Поліція застосувала чинність проти активістів, які виступають проти законопроєкту про "іноагентів", який був ухвалений у першому читанні парламентом.

Про це пише УНН.

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Законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" було підтримано 76 депутатами, проти нього виступили 13. Голосування за другий варіант законопроєкту "Про реєстрацію іноземних агентів" намічено на четвер.

За інформацією ЗМІ, зіткнення сталися як усередині будівлі парламенту, так і на вулицях міста. Між провладними та опозиційними партіями сталися сутички, а опозиціонери спробували прорватися до кабінету спікера парламенту.

Ситуація на вулицях залишалася напруженою, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти активістів. Спецпідрозділ намагався розчистити прохід, аби депутати могли залишити будівлю.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що акція протесту набула насильницького характеру і попередила про використання "пропорційної сили, у тому числі спеціальних засобів". ЗМІ повідомили, що на місце події виїхали карети швидкої допомоги, але кількість постраждалих невідома.

Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів", представленого рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.

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