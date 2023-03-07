В Тбилиси начались потасовки: детали

Полиция Грузии

В центре Тбилиси произошли столкновения. Полиция применила силу против активистов, выступающих против законопроекта об "иноагентах", который был принят в первом чтении парламентом.

Об этом пишет УНН.

Потасовки в Тбилиси

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был поддержан 76 депутатами, против него выступили 13. Голосование за второй вариант законопроекта "О регистрации иностранных агентов" намечено на четверг.

По информации СМИ, столкновения произошли как внутри здания парламента, так и на улицах города. Между провластными и оппозиционными партиями произошли стычки, а оппозиционеры попытались прорваться в кабинет спикера парламента.

Ситуация на улицах оставалась напряженной, полиция применила слезоточивый газ и водометы против активистов. Спецназ пытался расчистить проход, чтобы депутаты могли покинуть здание.

Министерство внутренних дел заявило, что акция протеста приобрела насильственный характер и предупредило об использовании "пропорциональной силы, в том числе специальных средств". СМИ сообщили, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи, но количество пострадавших неизвестно.

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленного движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.