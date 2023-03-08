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У МЗС України висловили солідарність з грузинським народом на тлі протестів

8 березня 2023 16:40
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Протести в Грузії
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Міністерство закордонних справ України уважно стежить за подіями у Тбілісі і висловлює солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.

Про це заявила пресслужба відомства у Facebook.

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Заява МЗС щодо протестів у Грузії

"Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", — йдеться в повідомленні.

У МЗС зауважили, що взяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих "іноземних агентів", який підважує діяльність громадянського суспільства.

"Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам. Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", — заявили у міністерстві.

Протести в Грузії

7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноагентів" — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Під час акцій протесту у столиці Грузії Тбілісі правоохоронці розганяли людей з мітингів, використовуючи сльозогінний газ та водомети. Також затримали 66 осіб.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів". Своєю чергою, у ЄС заявили, що цей документ суперечить цінностям та стандартам об'єднання.

Фото: АР

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