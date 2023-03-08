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В МИД Украины выразили солидарность с грузинским народом на фоне протестов

8 марта 2023 16:40
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Протесты в Грузии
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Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за событиями в Тбилиси и выражает солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии.

Об этом заявила пресс-служба ведомства в Facebook.

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"Как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который поднимает деятельность гражданского общества.

"Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам. Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", — заявили в министерстве.

Протесты в Грузии

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" — вроде российского.

Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".

Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отреагировал на грузинский закон об "иноагентах". В свою очередь, в ЕС заявили, что этот документ противоречит ценностям и стандартам объединения.

Фото: АР

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