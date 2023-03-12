Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow "Грязные неудачники": премьер Грузии обвинил Зеленского и политиков в вмешательстве в дела страны arrow

"Грязные неудачники": премьер Грузии обвинил Зеленского и политиков в вмешательстве в дела страны

12 марта 2023 22:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Иракли Гарибашвили
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил Владимира Зеленского и украинских политиков во вмешательстве в дела страны. Он призвал их воздержаться от этого.

Об этом Гарибашвили сказал в эфире канала Imedi.

Читайте также:

Подробности

"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", — сказал Гарибашвили.

Премьер Грузии подверг критике Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он поддержал участников митингов против закона о "О прозрачности иностранного влияния". Он назвал украинских политиков "грязными неудачниками".

"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством", — заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что желает Украине мира и объединения страны.

"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", — добавил премьер.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за событиями в Тбилиси и выражает солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах". Он выразил искреннее уважение к Грузии.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:30 В Средиземном море перевернулось судно: десятки людей считаются пропавшими или погибшими

23:25 ТОП-9 вредных продуктов, вызывающих ожирение из-за заедания стресса

Новина з фото

23:05 "Он похож на заключенного концлагеря": Саакашвили на грани смерти, — Sky News

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з фото

22:00 На станции "Академик Вернадский" установили артинсталляцию и украинский трезубец Владимира Великого

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:39 В Киевской области правоохранители разыскали в лесу 4-летнюю пропавшую девочку: детали розыска

21:19 В Генштабе рассказали, как украинские военные ударили по оккупантам за сутки

Эксклюзив

21:05В Варшаве завершается уникальная выставка "Украина. Под другим небом"

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

20:51 За сутки около 30 тел россиян доставили в морг Энергодара

Новина з відео

22:19 Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Новина з відео

21:01 Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Героя Украины"

Новина з відео

18:55 Оккупант жалуется, что ему отказывают в лечении и снова отправляют на фронт — перехват

Новина з відео

15:39 Военное руководство отреагировало на избиение срочника в Житомирской области

Новина з відео

14:53 Вторая армия мира не справляется: на Луганщине войска рф вынуждены использовать устаревшую технику

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:42 В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Украине": грузин Мераб Двалишвили разгромил поклонника путина Петра Яна на турнире UFC

Новина з відео

11:26 Белорусские пограничники жалуются, что украинцы их запугивают: на что обиделись

Новина з відео

08:53 Астронавты миссии Crew-5 успешно вернулись на Землю после пяти месяцев в космосе

Новина з відео

07:30 Российские войска обстреляли Угледар запрещенными снарядами: первые подробности

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Актуальное по теме

None 12 Март 23:30

В Средиземном море перевернулось судно: десятки людей считаются пропавшими или погибшими

None 12 Март 14:54

ТОП-9 вредных продуктов, вызывающих ожирение из-за заедания стресса

None 12 Март 23:15

"Он похож на заключенного концлагеря": Саакашвили на грани смерти, — Sky News

None 12 Март 22:51

Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить, — Зеленский

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB