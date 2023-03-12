"Грязные неудачники": премьер Грузии обвинил Зеленского и политиков в вмешательстве в дела страны
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил Владимира Зеленского и украинских политиков во вмешательстве в дела страны. Он призвал их воздержаться от этого.
Об этом Гарибашвили сказал в эфире канала Imedi.
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"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", — сказал Гарибашвили.
Премьер Грузии подверг критике Президента Украины Владимира Зеленского за то, что он поддержал участников митингов против закона о "О прозрачности иностранного влияния". Он назвал украинских политиков "грязными неудачниками".
"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством", — заявил Гарибашвили.
Он подчеркнул, что желает Украине мира и объединения страны.
"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", — добавил премьер.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за событиями в Тбилиси и выражает солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии.
Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах". Он выразил искреннее уважение к Грузии.