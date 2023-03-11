Нардеп Бакунець заявив, що мітинги в Грузії допоможуть змінити прокремлівську владу в країні
Народний депутат України Павло Бакунець заявив, що протести в Грузії здатні допомогти змінити прокремлівську владу в країні. За його словами, народ Грузії, особливо молодь, налаштовані проєвропейськи.
Про це Бакунець сказав в ефірі телемарафону.
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Нардеп зазначив, що зміна проросійського керівництва може бути корисним кроком, щоб позбутися російського впливу.
"Це для них ідеальний шанс. Як і для Молдови, як і для Ічкерії — для всіх, поневолених кремлем народів. Зараз, коли наші відважні Збройні Сили України, дуже сильно послабили кремлівського окупанта", — наголосив Бакунець.
Нагадаємо, народний депутат Павло Бакунець вважає, що антиурядові акції протесту у Кишиневі мають проросійський слід. Мета яких — розхитування суспільства та збільшення впливу рф.
Також ми писали, що протягом 8-10 березня прокремлівські Telegram-канали активно висвітлювали тему протестів у Грузії. Також ворожа пропаганда відзначилася низкою нових фейків про Україну.
Додамо, віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися в країну. За його словами, вони хочуть підштовхнути молодь до революції.