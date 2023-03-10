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Віцеспікер Грузії заявив, що з України повертаються прихильники Саакашвілі, щоб розпочати революцію

10 березня 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гія Вольський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися в країну. За його словами, вони хочуть підштовхнути молодь до революції.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу"

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Деталі

"Можна сказати напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", — сказав Вольський.

Він зазначив, що "певна група молоді" намагається перешкодити "розвитку політичних процесів". Вольський вказав на лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі.

Нагадаємо, уряд Грузії та їх покровитель в особі політика та бізнесмена Бідзіна Іванішвілі звільнять заарештованого експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі лише у разі дуже серйозних санкцій.

Також ми писали, що у Грузії тривають протести. Наразі учасники акції вимагають відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Додамо, парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт по "запобіганню іноземному впливу". Влада відмовилася від ідеї запровадження цієї норми в грузинське законодавство.

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