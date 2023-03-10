Вице-спикер Грузии заявил, что из Украины возвращаются поклонники Саакашвили, чтобы начать революцию
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что воевавшие в Украине сторонники Саакашвили вернулись в страну. По его словам, они хотят подтолкнуть молодежь к революции.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
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"Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", — сказал Вольский.
Он отметил, что "определенная группа молодежи" пытается воспрепятствовать "развитию политических процессов". Вольский указал на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.
Напомним, правительство Грузии и их покровитель в лице политика и бизнесмена Бидзина Иванишвили уволят арестованного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили только в случае очень серьезных санкций.
Также мы писали, что в Грузии продолжаются протесты. Участники акции требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Добавим, парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.