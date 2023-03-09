Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів, — ЗМІ

Протести в Грузії

У Грузії третій день поспіль тривають протести. Наразі учасники акції вимагають відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Руставі 2".

Нові вимоги мітингувальників у Грузії

Як зазначається, на трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу.

Зокрема, уже відомо про плани продовжити акції у Тбілісі в першій половині п’ятниці, 10 березня. Це вже буде четвертий день протестів на території держави.

Що відбувається у Грузії

7 березня під будівлю грузинського парламенту прийшли десятки тисяч людей на протест. Вони виступали проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" — на зразок російського. Мітингувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка пообіцяла ветувати закон.

Між протестувальниками та правоохоронцями спалахнули сутички, а поліціянти почали застосовувати проти демонстрантів перцевий спрей та водомет. Мітингувальники прорвали барикаду, але згодом силовикам вдалося відтіснити демонстрантів від парламенту.

8 березня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники законопроєкту про "іноземних агентів". На відміну від зібрання напередодні, протестувальники зібралися не стихійно, а організовано — у кілька колон.

Уже 9 березня у Грузії тимчасово відклали законопроєкт про "іноземних агентів". Консультації відбулися між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, які тривають навколо законопроєкту "Про прозорість зовнішнього впливу".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" другий день поспіль. Він висловив щиру повагу до Грузії.