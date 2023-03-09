Оппозиция Грузии требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов, — СМИ
В Грузии третий день подряд продолжаются протесты. Участники акции требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Об этом сообщает местный телеканал "Рустави 2".
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Новые требования митингующих в Грузии
Как отмечается, на трибуну вышли оппозиционные политики, которые обратились к протестующим и заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент.
При этом часть оппозиции отмечает, что не прекратит протесты, пока не будет уверена в нерушимости пути и курса в Европу.
В частности, уже известно о планах продлить акции в Тбилиси в первой половине пятницы, 10 марта. Это уже четвертый день протестов на территории государства.
Что происходит в Грузии
7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.
Между протестующими и стражами порядка вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.
8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.
Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".
Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.