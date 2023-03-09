Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Мир arrow Оппозиция Грузии требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов, — СМИ arrow

Оппозиция Грузии требует отставки правительства и досрочных парламентских выборов, — СМИ

9 марта 2023 22:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Протесты в Грузии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Грузии третий день подряд продолжаются протесты. Участники акции требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает местный телеканал "Рустави 2".

Читайте также:

Новые требования митингующих в Грузии

Как отмечается, на трибуну вышли оппозиционные политики, которые обратились к протестующим и заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент.

При этом часть оппозиции отмечает, что не прекратит протесты, пока не будет уверена в нерушимости пути и курса в Европу.

В частности, уже известно о планах продлить акции в Тбилиси в первой половине пятницы, 10 марта. Это уже четвертый день протестов на территории государства.

Что происходит в Грузии

7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.

Между протестующими и стражами порядка вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.

8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.

Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".

Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

22:50 Российские миллиардеры хотят продать свои доли в Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, — СМИ

22:45 Зинченко и "Арсенал" сыграли вничью со "Спортингом" в Лиге Европы

Новина з фото

22:28 Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного прилета по Золочевскому району

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 В Одесской области введут стабилизационные отключения электроэнергии: где и когда не будет света

21:57 Оккупанты незаконно вмешиваются в работу ЗАЭС

21:57 В ЕС существенно сократилось блокирование активов российских миллиардеров: какие страны отстают

21:54 Как Украине отстроить свою энергетику после войны

Новина з фото

21:36СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:28 В столице Болгарии политик назвал "фашистским" и выбросил с балкона мэрии флаг Украины

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай рассказал, что происходит на Луганщине и помогает ли рф редкая техника

Новина з відео

17:27 Пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР": для чего он солгал

Новина з відео

16:21 В россии в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Актуальное по теме

None 9 Март 23:13

"Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

None 9 Март 22:50

Российские миллиардеры хотят продать свои доли в Альфа-банк, чтобы выйти из-под санкций, — СМИ

None 9 Март 23:23

Зинченко и "Арсенал" сыграли вничью со "Спортингом" в Лиге Европы

None 9 Март 22:26

Глава Львовской ОВА показал последствия ракетного прилета по Золочевскому району

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB