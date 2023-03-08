У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Багатотисячний жіночий марш у Грузії виступив проти "російського закону"

Після силового розгону акції проти прийняття "російського закону" біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі протести не вщухли. Жіночі марші, що приурочені до Міжнародного жіночого дня й відбуваються сьогодні по всій країні, підхопили ініціативу.

Про це пише видання "Грузія онлайн".

Протести в Грузії

"Ні російському закону!" — під таким гаслом проходить акція перед парламентом Грузії.

До законодавчого органу прийшли студенти, учасниці "Маршу жінок", пересічні громадяни, а також представники опозиції.

Учасники акації скандують: "Ні російському закону". Також лунають вигуки: "Грузія", "Більше жінок у парламенті", "Немає тотального контролю!".

У своїх виступах учасники акції наголосили, що жінки не відступляться від європейського вибору країни.

"Європейський вибір у нас не відібрати, Європа — наш конституційний вибір", — кажуть учасники акції.

На акції пролунав державний гімн Грузії, вимовляються промови. Автошлях на проспекті Руставелі перекрито.

Відомо, що акції проходять в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Озургеті, Амбролаурі, Болнісі, горі та інших містах Грузії.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноагентів" — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Під час акцій протесту у столиці Грузії Тбілісі правоохоронці розганяли людей з мітингів, використовуючи сльозогінний газ та водомети. Також затримали 66 осіб.