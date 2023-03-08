В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона
После силового разгона акции против принятия "российского закона" у здания парламента Грузии в Тбилиси протесты не утихли. Женские марши, приуроченные к Международному женскому дню и проходящие сегодня по всей стране, подхватили инициативу.
Об этом пишет издание "Грузия онлайн" .
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Протесты в Грузии
"Нет российскому закону!" — под таким лозунгом проходит акция перед парламентом Грузии.
В законодательный орган пришли студенты, участницы "Марша женщин", рядовые граждане, а также представители оппозиции.
Участники акации скандируют: "Нет российскому закону". Также раздаются возгласы: "Грузия", "Больше женщин в парламенте", "Нет тотального контроля!"
В своих выступлениях участники акции подчеркнули, что женщины не отступят от европейского выбора страны.
"Европейский выбор у нас не отобрать, Европа — наш конституционный выбор", — говорят участники акции.
На акции раздался государственный гимн Грузии, произносятся речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.
Известно, что акции проходят в Тбилиси, Кутаисе, Батуми, Озургете, Амбролауре, Болнисе, горе и других городах Грузии.
Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" - вроде российского.
Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".
Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.