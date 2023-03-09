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У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

9 березня 2023 19:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Третій день протестів у Грузії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Попри заяву про відкликання з парламенту аналога російського закону про "іноагентів", грузинські активісти знову зібралися на акцію протесту в центрі Тбілісі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вечір протестів у Грузії

Відомо, що мітинги розпочались на проспекті Руставелі о 17:00 за Києвом, зібралося декілька тисяч людей. Акція розпочалася з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу.

Протестувальники вимагають чітке пояснення від влади, як саме вони планують відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих мітингувальників. 

За словами мітингувальників, протести не припиняться, допоки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

За інформацією МВС Грузії, усіх учасників акцій протесту у парламенту в Тбілісі 7 і 8 березня, які були затримані за адміністративні правопорушення, звільнено.

 

Що відбувається у Грузії

7 березня під будівлю грузинського парламенту прийшли десятки тисяч людей на протест. Вони виступали проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" — на зразок російського. Мітингувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка пообіцяла ветувати закон.

Між протестувальниками та правоохоронцями спалахнули сутички, а поліціянти почали застосовувати проти демонстрантів перцевий спрей та водомет. Мітингувальники прорвали барикаду, але згодом силовикам вдалося відтіснити демонстрантів від парламенту.

8 березня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники законопроєкту про "іноземних агентів". На відміну від зібрання напередодні, протестувальники зібралися не стихійно, а організовано — у кілька колон.

Уже 9 березня у Грузії тимчасово відклали законопроєкт про "іноземних агентів". Консультації відбулися між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, які тривають навколо законопроєкту "Про прозорість зовнішнього впливу".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" другий день поспіль. Він висловив щиру повагу до Грузії.

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