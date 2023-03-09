В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"
Несмотря на заявление об отзыве из парламента аналога российского закона об "иноагентах", грузинские активисты снова собрались на акцию протеста в центре Тбилиси.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Вечер протестов в Грузии
Известно, что митинги начались на проспекте Руставели в 17:00 по Киеву, собралось несколько тысяч человек. Акция началась с исполнения гимна Грузии, Украины и Европейского Союза.
Протестующие требуют четкого объяснения от властей, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных митингующих.
По словам митингующих, протесты не прекратятся, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".
По информации МВД Грузии, все участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта, которые были задержаны за административные правонарушения, уволены.
Что происходит в Грузии
7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.
Между протестующими и правоохранителями вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.
8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне, протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.
Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".
Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.