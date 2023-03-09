В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Третий день протестов в Грузии

Несмотря на заявление об отзыве из парламента аналога российского закона об "иноагентах", грузинские активисты снова собрались на акцию протеста в центре Тбилиси.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Вечер протестов в Грузии

Известно, что митинги начались на проспекте Руставели в 17:00 по Киеву, собралось несколько тысяч человек. Акция началась с исполнения гимна Грузии, Украины и Европейского Союза.

Протестующие требуют четкого объяснения от властей, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных митингующих.

По словам митингующих, протесты не прекратятся, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

По информации МВД Грузии, все участники акций протеста у парламента в Тбилиси 7 и 8 марта, которые были задержаны за административные правонарушения, уволены.

Что происходит в Грузии

7 марта под здание грузинского парламента пришли десятки тысяч человек на протест. Они выступали против принятия законопроекта об "иностранных агентах" — вроде российского. Митингующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пообещала ветировать закон.

Между протестующими и правоохранителями вспыхнули столкновения, а полицейские начали применять против демонстрантов перечный спрей и водомет. Митингующие прорвали баррикаду, но впоследствии силовикам удалось оттеснить демонстрантов от парламента.

8 марта у здания парламента Грузии в Тбилиси снова собрались противники законопроекта об "иностранных агентах". В отличие от собрания накануне, протестующие собрались не стихийно, а организованно — в несколько колонн.

Уже 9 марта в Грузии временно отложили законопроект об "иностранных агентах". Консультации состоялись между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг законопроекта "О прозрачности внешнего влияния".

Напомним, Президент Владимир Зеленский публично поддержал протестующих в Грузии, выступающих против противоречивого законопроекта об "иноагентах" второй день подряд. Он выразил искреннее уважение к Грузии.