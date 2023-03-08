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Протестувальники у Тбілісі спробували прорватися до будівлі Парламенту, — ЗМІ

8 березня 2023 21:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мітинги у Тбілісі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході протестів у Тбілісі демонстранти намагалися проникнути в будівлю Парламенту, проте їхні спроби запобігли поліції за допомогою водометів, сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Протестувальники прибрали металеві загородження, встановлені про задній вхід, і зламали кілька шибок будівлі.

Про це пишуть ЗМІ.

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Мітинги у Тбілісі

Багато учасників мітингу висловили свій протест проти уряду, вимагаючи його відставки та проведення нових виборів. Попри те, що більшість протестувальників висловлюють своє невдоволення мирно, частина з них продовжує спроби проникнення до будівлі Парламенту.

Також учасники акції мають намір не допустити депутатів до засідання завтра.

Органи правопорядку вживають заходів для підтримки громадської безпеки та захисту державних інституцій. На щастя, поки що вдалося уникнути серйозних інцидентів, але влада продовжує стежити за розвитком ситуації та вживати необхідних заходів для забезпечення порядку.

Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії зібралися противники законопроекту про "іноагенти", поданий рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Після затримання учасників акції 7 березня проти ухвалення закону про "іноагентів" у Тбілісі, їх перевели до різних міст Грузії, таких як Душеті, Гурджаані, Хашурі та Кутаїсі.

Представник "Асоціації молодих юристів Грузії" (GYLA) Нона Курдованідзе заявила, що МВС Грузії не пояснило причини переведення затриманих в інші міста, що ускладнює встановлення їхнього місцеперебування та контакт з адвокатами, обмежуючи захист їхніх прав. Наразі немає інформації про надходження їхніх справ до суду.

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