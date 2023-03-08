Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии

Великобритания

Посольство Великобритании выразило обеспокоенность по поводу проекта закона об "иноагентах", который был одобрен в первом чтении в Грузии. Британия следует за Европейским союзом и Соединенными Штатами, которые также выразили свою тревогу по этому вопросу.

Соответствующее заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

В заявлении посольства отмечается, что утверждение данного закона может осложнить поддержку демократического и экономического развития Грузии со стороны ее стратегических партнеров.

Цель этого закона, как отмечается, является сдерживание донорской поддержки и подавление деятельности общественных организаций, что противоречит международным стандартам и обязательствам по соблюдению общих ценностей.

Посольство выразило надежду на то, что Грузия не будет игнорировать мнение гражданского общества и ее партнеров в этом вопросе и будет придерживаться своих евроатлантических стремлений.

"Если предложенный закон будет финально одобрен, он усложнит дальнейшую поддержку демократического и экономического развития Грузии со стороны ее друзей и стратегических партнеров", — говорится в заявлении.

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.