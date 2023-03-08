Британія висловила стурбованість схваленням закону про "іноагентів" у Грузії
Посольство Великої Британії висловило занепокоєння з приводу проєкту закону про "іноагентів", схваленого в першому читанні в Грузії. Британія йде за Європейським Союзом та Сполученими Штатами, які також висловили свою тривогу з цього питання.
Відповідну заяву опублікувало посольство Сполученого Королівства.
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У заяві посольства наголошується, що затвердження цього закону може ускладнити підтримку демократичного та економічного розвитку Грузії з боку її стратегічних партнерів.
Мета цього закону, як зазначається, є стримування донорської підтримки та придушення діяльності громадських організацій, що суперечить міжнародним стандартам та зобов'язанням щодо дотримання спільних цінностей.
Посольство висловило сподівання, що Грузія не ігноруватиме думку громадянського суспільства та її партнерів у цьому питанні й дотримуватиметься своїх євроатлантичних прагнень.
"Якщо запропонований закон буде фінально схвалений, він ускладнить подальшу підтримку демократичного та економічного розвитку Грузії з боку її друзів та стратегічних партнерів", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів", поданий рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.