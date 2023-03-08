Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны

Митинги в Грузии

После задержания участников акции 7 марта против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси, их перевели в разные города Грузии, такие как Душети, Гурджаани, Хашури и Кутаиси.

Об этом пишет Грузия Online.

Представитель "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA) Нона Курдованидзе заявила, что МВД Грузии не объяснило причину перевода задержанных в другие города, что усложняет установление их местонахождения и контакт с адвокатами, ограничивая защиту их прав. На данный момент нет информации о поступлении их дел в суд.

По информации МВД Грузии, в результате акции, было задержано 66 человек. Организация GYLA продолжает оказывать помощь задержанным.

Примечательно, что после принятого грузинским парламентом в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" (об иностранных агентах), тысячи грузин вышли на масштабные протесты в столице Тбилиси. Протестующие кричали "путин х*йло", "русский военный корабль" и т.д. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Грузины в ответ анонсировали дальнейшие масштабные митинги.

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.