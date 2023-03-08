Затриманих учасників мітингів у Грузії перевели до різних міст країни

Мітинги у Грузії

Після затримання учасників акції 7 березня проти ухвалення закону про "іноагентів" у Тбілісі, їх перевели до різних міст Грузії, таких як Душеті, Гурджаані, Хашурі та Кутаїсі.

Про це пише Грузія Online.

Представник "Асоціації молодих юристів Грузії" (GYLA) Нона Курдованідзе заявила, що МВС Грузії не пояснило причину переведення затриманих до інших міст, що ускладнює встановлення їхнього місцеперебування та контакт з адвокатами, обмежуючи захист їхніх прав. Наразі немає інформації про надходження їхніх справ до суду.

За інформацією МВС Грузії, внаслідок акції було затримано 66 осіб. Організація GYLA продовжує надавати допомогу затриманим.

Примітно, що після ухваленого грузинським парламентом у першому читанні законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" (про іноземних агентів), тисячі грузинів вийшли на масштабні протести в столиці Тбілісі. Протестувальники кричали "путін х*йло", "російський військовий корабель" тощо. Щоб розігнати демонстрантів, поліція застосувала сльозогінний газ та водомети. Грузини у відповідь анонсували подальші масштабні мітинги.

Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагенти", поданий рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.