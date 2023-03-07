Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Протесты в Тбилиси

В столице Грузии Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об "иноагентах", принятом в первом чтении парламентом. Спецотряды снова применяет по отношению к участникам акции слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн", а также "Радио Свобода".

Протесты в Грузии

Спецподразделения пытаются разогнать участников акции перед парламентом слезоточивым газом. Вероятно, десятки граждан пострадали при попытке разгона митинга возле Верховной Рады до 23:00. У демонстрантов обожжены глаза и очень кашляют.

"Мои глаза так сильно горят, я даже не могу их открыть, я ничего не вижу", — сказал Радио Свобода 16-летний Бакар Абуладзе. То же самое говорят и другие пострадавшие.

Бакар Абуладзе, раненный на митинге возле парламента

Врач скорой помощи рассказал журналистам, что поток демонстрантов, нуждающихся в медицинской помощи, не прекращается. Около первой школы сейчас стоят четыре кареты скорой помощи. 112 врача в основном промывают глаза пострадавшим.

Один из пострадавших граждан на митинге под Радой

Президент Грузии поддержала протестующих в обращении

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в стране, выступающих против законопроекта об "иноагентах". Она заявила, что наложит вето на этот законопроект.

"Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций, будет крайне вреден для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и собственно пути нашей евроинтеграции. Исходя из этого, я уже выразила свое решительное несогласие с этим законопроектом и использую эту возможность, чтобы изложить свою позицию и здесь", — заявила Зурабишвили.

В настоящее время Зурабишвили находится в США с визитом. Администрация президента упразднила все запланированные встречи в ООН, чтобы подготовить обращение в свою страну.

Драки в Тбилиси

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" был поддержан 76 депутатами, против него выступили 13. Голосование за второй вариант законопроекта "О регистрации иностранных агентов" намечено на четверг.

По информации СМИ, столкновения произошли как внутри здания парламента, так и на улицах города. Между провластными и оппозиционными партиями произошли столкновения, а оппозиционеры попытались прорваться в кабинет спикера парламента.

Ситуация на улицах оставалась напряженной, полиция применила слезоточивый газ и водометы против активистов. Спецподразделение пыталось расчистить проход, чтобы депутаты могли покинуть здание.

Министерство внутренних дел заявило, что акция протеста приобрела насильственный характер и предупредила об использовании "пропорциональной силы, в том числе специальных средств". СМИ сообщили, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи, но количество пострадавших неизвестно.

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.

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