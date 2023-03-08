Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание Парламента, — СМИ

Митинги в Тбилиси

В ходе протестов в Тбилиси демонстранты пытались проникнуть в здание Парламента, однако их попытки были предотвращены полицией с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Протестующие убрали металлические заграждения, установленные о заднего входа, и взломали несколько стекол здания.

Об этом пишут СМИ.

Митинги в Тбилиси

Многие участники митинга выразили свой протест против правительства, требуя его отставки и проведения новых выборов. Несмотря на то, что большинство протестующих выражают свою недовольство мирно, часть из них продолжают попытки проникновения в здание Парламента.

Также участники акции намерены не допустить депутатов на заседание завтра.

Органы правопорядка принимают меры для поддержания общественной безопасности и защиты государственных институтов. К счастью, пока удалось избежать серьезных инцидентов, но власти продолжают следить за развитием ситуации и предпринимать необходимые меры для обеспечения порядка.

Напомним, что у здания парламента Грузии собрались противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.

После задержания участников акции 7 марта против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси, их перевели в разные города Грузии, такие как Душети, Гурджаани, Хашури и Кутаиси.

Представитель "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA) Нона Курдованидзе заявила, что МВД Грузии не объяснило причину перевода задержанных в другие города, что усложняет установление их местонахождения и контакт с адвокатами, ограничивая защиту их прав. На данный момент нет информации о поступлении их дел в суд.