Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание Парламента, — СМИ
В ходе протестов в Тбилиси демонстранты пытались проникнуть в здание Парламента, однако их попытки были предотвращены полицией с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Протестующие убрали металлические заграждения, установленные о заднего входа, и взломали несколько стекол здания.
Об этом пишут СМИ.
-
Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде
-
Массированная ракетная атака по Украине: что известно
-
День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами
-
"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ
-
Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом
-
Юлиан Нагельсманн назвал причину победы Баварии над ПСЖ в Лиге чемпионов
-
В вузе, где учился Залужный, во всю громкость включили гимн ЧВК "Вагнер"
-
В Германии рассматривают дело россиянки, поддержавшей войну в Украине
-
"Бавария" снова неприятно удивила "ПСЖ" и вышла в 1/4 Лиги чемпионов
-
В Германии обыскали лодку, на которой вероятно перевозили взрывчатку для атаки Nord Stream
Митинги в Тбилиси
Многие участники митинга выразили свой протест против правительства, требуя его отставки и проведения новых выборов. Несмотря на то, что большинство протестующих выражают свою недовольство мирно, часть из них продолжают попытки проникновения в здание Парламента.
Также участники акции намерены не допустить депутатов на заседание завтра.
Органы правопорядка принимают меры для поддержания общественной безопасности и защиты государственных институтов. К счастью, пока удалось избежать серьезных инцидентов, но власти продолжают следить за развитием ситуации и предпринимать необходимые меры для обеспечения порядка.
Напомним, что у здания парламента Грузии собрались противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.
После задержания участников акции 7 марта против принятия закона об "иноагентах" в Тбилиси, их перевели в разные города Грузии, такие как Душети, Гурджаани, Хашури и Кутаиси.
Представитель "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA) Нона Курдованидзе заявила, что МВД Грузии не объяснило причину перевода задержанных в другие города, что усложняет установление их местонахождения и контакт с адвокатами, ограничивая защиту их прав. На данный момент нет информации о поступлении их дел в суд.