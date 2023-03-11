Нардеп Бакунец заявил, что митинги в Грузии помогут сменить прокремлевскую власть в стране

Протест в Грузии

Народный депутат Украины Павел Бакунец заявил, что протесты в Грузии способны помочь изменить прокремлевскую власть в стране. По его словам, народ Грузии, особенно молодежь, настроены проевропейски.

Об этом Бакунец сказал в эфире телемарафона.

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Нардеп отметил, что смена пророссийского руководства может оказаться полезным шагом, чтобы избавиться от российского влияния.

"Это для них идеальный шанс. Как и для Молдовы, как и для Ичкерии — для всех, порабощенных кремлем народов. Сейчас, когда наши отважные Вооруженные Силы Украины, очень сильно ослабили кремлевского оккупанта", — подчеркнул Бакунец.

Напомним, народный депутат Павел Бакунец считает, что антиправительственные акции протеста в Кишиневе имеют пророссийский след. Цель которых — расшатывание общества и увеличение влияния россии.

Также мы писали, что в течение 8-10 марта прокремлевские Telegram-каналы активно освещали тему протестов в Грузии. Также враждебная пропаганда отметилась рядом новых фейков об Украине.

Добавим, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники Саакашвили, которые воевали в Украине, вернулись в страну. По его словам, они хотят подтолкнуть молодежь к революции.