У Грузії прокремлівські радикали зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту

Радикали провели ходу в центрі столиці Грузії

У Грузії прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання "Альт-Інфо" та партії "Консервативний рух" зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту. Крім того, вони спалили кілька прапорів Європейського Союзу на акції біля законодавчого органу.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

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Радикали провели ходу в центрі столиці Грузії "проти агентів" та осіб, які "хочуть втягнути Грузію у війну". Акція триває біля будівлі парламенту, в якій також беруть участь священнослужителі.

Проросійські сили вимагають звільнення осіб, яких затримали у справі про заворушення в Тбілісі 5 липня 2021 року. До того ж вони хочуть референдум щодо скандального законопроєкту про "іноагентів".

"Раніше лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава повідомив, що члени "Альт-Інфо" напали на машину, в якій перебували його дружина з неповнолітньою дочкою. Активіст планував "притягнути до відповідальності" членів угруповання, які вчинили насильство щодо його сім'ї, і анонсував збори поблизу офісу "Альт-Інфо", — пише видання.

Радикали планували зустріти Кацараву та його прихильників біля офісу, однак чоловік скасував збори та повідомив, що МВС активізувало розслідування справи про напад на його сім'ю.

Лідери "Альт-Інфо" виступили сьогодні з антизахідними та гомофобними заявами.

"Наш дім — не Захід, наш дім — Грузія", — наголосив один із лідерів руху.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив Володимира Зеленського та українських політиків у втручанні в справи країни. Він закликав їх утриматися від цього.

Також ми писали, що народний депутат України Павло Бакунець заявив, що протести в Грузії здатні допомогти змінити прокремлівську владу в країні. За його словами, народ Грузії, особливо молодь, налаштовані проєвропейськи.