Еврокомиссия планирует предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия склоняется к предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Однако, это решение будет принято только в том случае, если Тбилиси не предпримет очередных шагов, которые отдалят страну от ЕС в течение ближайших месяцев.
Об этом сообщили источники "Радио Свобода" в Брюсселе.
Грузия может стать кандидатом на вступление в ЕС
Согласно источникам, в октябре Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, что означает, что Грузия будет отставать в процессе евроинтеграции.
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк указал на два важных момента. Во-первых, до опубликования отчетов в октябре остается продолжительное время. Кроме того, даже если Еврокомиссия предоставит положительную рекомендацию, окончательное решение о вступлении в ЕС должны принять 27 стран-членов объединения, вероятно, в декабре текущего года.
Известно также, что в октябре будет опубликован окончательный отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций Еврокомиссии, а в мае будет представлена промежуточная оценка в закрытом формате.
В целом, Еврокомиссия проявляет спешку в связи с выборами в Европейский парламент, которые пройдут в 2024 году.
Напомним, что в Грузии сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение" сорвали флаг ЕС у здания парламента. Кроме того, они сожгли несколько флагов Европейского Союза на акции у законодательного органа.