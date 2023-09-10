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Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі

10 вересня 2023 13:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі
Поліцейські зупинають автомобілі на кордоні. Фото: IMAGO
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо Росії. Згідно з нею громадянам країни агресора не можна ввозити на територію Європейського Союзу автомобілі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У разі порушення це розцінюватиметься як заборонений імпорт. На митниці можуть не пропустити також смартфони, коштовності, косметику, валізи, шампуні та ноутбуки, які згадані у спеціальному переліку.

Неважливо, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені у додатку XXI (у тому числі код 8703), йдеться у документі.

Що таке код 8703

Код 8703 охоплює легкові автомобілі та інші транспортні засоби, призначені для перевезення менше 10 осіб. Стаття 3i Регламенту 833/2014 забороняє імпорт чи передачу до країн ЄС товарів за переліком, які "виробляють суттєві доходи для Росії".

Раніше ми розповідали, конфісковані активи російський олігархів, які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.

Нагадуємо, суд Європейського Союзу 6 вересня вперше задовольнив позов від російського бізнесмена Олександра Шульгіна щодо вилучення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу. Ці списки були оприлюднені в вересні.

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