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Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи

10 сентября 2023 13:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи
Полицейские останавливают автомобили на границе. Фото: IMAGO
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России. Согласно ему гражданам страны агрессора нельзя ввозить на территорию Европейского Союза автомобили.

Об этом сообщают РосСМИ.

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При нарушении это будет расцениваться как запрещенный импорт. На таможне могут не пропустить также смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни и ноутбуки, упомянутые в специальном списке.

Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), говорится в документе.

Что такое код 8703

Код 8703 включает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее 10 человек. Статья 3i Регламента 833/2014 запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню, которые "производят существенные доходы для России".

Ранее мы рассказывали, что конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.

Напомним, суд Европейского Союза 6 сентября впервые удовлетворил иск от российского бизнесмена Александра Шульгина об изъятии его имени из обновленных санкционных списков Евросоюза. Эти списки были опубликованы в сентябре.

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