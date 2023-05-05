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Єврокомісія запропонує новий пакет санкцій проти РФ

5 травня 2023 17:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Єврокомісія запропонує новий пакет санкцій проти РФ
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Найближчими днями Європейська комісія має намір запропонувати свій 11-й пакет санкцій проти Росії. Також обговорюється новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо для запобігання ухилення РФ від санкцій.

Про це інформує Politico.

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Новий пакет санкцій

"У ЄС мають намір обговорити це на зустрічі наступного середовища, але поки неясно, чи надійде пропозиція сьогодні, до понеділка чи пізніше", — зазначається в повідомленні.

Однак не зрозуміло чи збирається Єврокомісія запроваджувати санкції проти третіх країн за недотримання вже запроваджених обмежень.

"Ця ідея була піднята з представниками ЄС минулого тижня, але неясно, чи увійде вона у фактичну пропозицію, бо ця тема дуже делікатна", — повідомляє Politico.

Нагадаємо, що США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск на її економіку. До того ж обмеження будуть й проти президента РФ Володимира Путіна.

Іспанія буде наполягати на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для ідентифікації джерела імпорту енергоресурсів до Європи. Це допоможе гарантувати дотримання санкцій щодо російського експорту.

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