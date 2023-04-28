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Іспанія закликає ЄС посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ

28 квітня 2023 21:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Іспанія закликає ЄС посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ
Міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Іспанія буде наполягати на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для ідентифікації джерела імпорту енергоресурсів до Європи. Це допоможе гарантувати дотримання санкцій щодо російського експорту.

Про це пише Reuters.

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Що відомо

Як зазначає видання, міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера напише до Європейської комісії наступного тижня, щоб запропонувати гарантійний сертифікат від Комісії на весь імпорт, причому ключову увагу приділять енергетичним продуктам. 

Іспанія вимагатиме від портів, нафтопереробних заводів та експортерів включати всі елементи вантажу, включаючи обсяг і дату, гарантуючи, що імпорт, який надходить на територію ЄС, не підпадає під жоден із затверджених пакетів санкцій.

Іспанія вже посилила перевірки імпортних документів, але наразі не виявила жодних доказів імпорту російського дизельного пального.

Ця новина з’явилася через день після того, як виконавчий директор іспанської енергетичної компанії Repsol заявив, що російське дизельне пальне все ще надходить до Європи через треті країни, попри санкції ЄС, і закликав до суворішого дотримання.

Нагадаємо, нещодавно влада Молдови заявила, що у них є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни. 

Зокрема до цього списку увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Прем'єр-міністр Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

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