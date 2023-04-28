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Испания призывает ЕС ужесточить контроль за соблюдением санкций против РФ

28 апреля 2023 21:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Испания призывает ЕС ужесточить контроль за соблюдением санкций против РФ
Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу. Это поможет гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает издание, министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера напишет Европейской комиссии на следующей неделе, чтобы предложить гарантийный сертификат от Комиссии на весь импорт, причем ключевое внимание уделят энергетическим продуктам.

Испания потребует от портов, нефтеперерабатывающих заводов и экспортеров включать все элементы груза, включая объем и дату, гарантируя, что импорт, поступающий на территорию ЕС, не подпадает ни под один из утвержденных пакетов санкций.

Испания уже усилила проверки импортных документов, но пока не выявила доказательств импорта российского дизельного горючего.

Эта новость появилась через день после того, как исполнительный директор испанской энергетической компании Repsol заявил, что российское дизельное топливо все еще поступает в Европу через третьи страны, несмотря на санкции ЕС, и призвал к более строгому соблюдению.

Напомним, недавно власти Молдовы заявили, что у них есть "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну.

В частности, в этот список вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Премьер-министр Дорин Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

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