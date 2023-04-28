У Молдови є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни: хто туди входить

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Фото: ЗМІ Молдови

Влада Молдови має "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни. Незабаром цей список можуть оприлюднити.

Про це розповів прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише News Maker.

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Прем'єр-міністр сказав, що до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

"У нас довгий список, і кожну людину з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце", — зазначив Речан.

Він також додав, що "чорний список" поки що не оприлюднили, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про нього.

Дорін Речан також припустив, що влада розмістить список у відкритому доступі.

Нагадаємо, Швейцарія розширює свій список санкцій щодо Росії. Цього разу до санкційного списку потрапили приватна військова група "Вагнера" та державне інформаційне агентство РІА. Це відбувається після того, як західні союзники наклали санкції на Росію, щоб ізолювати її від світової економіки.