Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Молдови є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни: хто туди входить arrow

У Молдови є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни: хто туди входить

28 квітня 2023 08:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Молдови є "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни: хто туди входить
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Фото: ЗМІ Молдови
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Влада Молдови має "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни. Незабаром цей список можуть оприлюднити.

Про це розповів прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, пише News Maker.

Читайте також:

Хто із росіян потрапив до "чорного списку" Молдови

Прем'єр-міністр сказав, що до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Дорін Речан навів кілька прикладів і розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

"У нас довгий список, і кожну людину з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце", — зазначив Речан.

Він також додав, що "чорний список" поки що не оприлюднили, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про нього.

Дорін Речан також припустив, що влада розмістить список у відкритому доступі.

Нагадаємо, Швейцарія розширює свій список санкцій щодо Росії. Цього разу до санкційного списку потрапили приватна військова група "Вагнера" та державне інформаційне агентство РІА. Це відбувається після того, як західні союзники наклали санкції на Росію, щоб ізолювати її від світової економіки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB