В Молдовы есть "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну: кто туда входит

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото: СМИ Молдовы

Власти Молдовы имеют"черный список" россиян, которым запретили въезд в страну. В скором времени этот список могу обнародовать.

Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, пишет News Maker.

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Премьер-министр сказал, что в "черный список" вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Дорин Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

"У нас длинный список, и каждый человек из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", — отметил Речан.

Он также добавил, что "черный список" пока не обнародован, но политические деятели и вошедшие в него артисты знают о нем.

Дорин Речан также предположил, что власти разместят список в открытом доступе.

Напомним, Швейцария расширяет свой список санкций в отношении России. В этот раз в санкционный список попала частная военная группа "Вагнера" и государственное информационное агентство РИА. Это происходит после того, как западные союзники наложили санкции на Россию, чтобы изолировать ее от мировой экономики.