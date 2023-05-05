Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против РФ
В ближайшие дни Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России. Также обсуждается новый механизм санкций против третьих стран, которые предпринимают недостаточно для предотвращения уклонения РФ от санкций.
Об этом информирует Politico.
Новый пакет санкций
"В ЕС намерены обсудить это на встрече следующей среды, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", — отмечается в сообщении.
Однако не понятно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.
"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", — сообщает Politico.
Напомним, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. К тому же, ограничения будут и против президента РФ Владимира Путина.
Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу. Это поможет гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.