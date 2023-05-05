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Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против РФ

5 мая 2023 17:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В ближайшие дни Европейская комиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России. Также обсуждается новый механизм санкций против третьих стран, которые предпринимают недостаточно для предотвращения уклонения РФ от санкций.

Об этом информирует Politico.

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"В ЕС намерены обсудить это на встрече следующей среды, но пока неясно, поступит ли предложение сегодня, до понедельника или позже", — отмечается в сообщении.

Однако не понятно, собирается ли Еврокомиссия вводить санкции против третьих стран за несоблюдение уже введенных ограничений.

"Эта идея была поднята с представителями ЕС на прошлой неделе, но неясно, войдет ли она в фактическое предложение, потому что эта тема очень щепетильная", — сообщает Politico.

Напомним, США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы усилить давление на ее экономику. К тому же, ограничения будут и против президента РФ Владимира Путина.

Испания будет настаивать на том, чтобы Европейская комиссия ввела систему сертификации для идентификации источника импорта энергоресурсов в Европу. Это поможет гарантировать соблюдение санкций в отношении российского экспорта.

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