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Євросоюз виділить гроші на тимчасові мости в Україні

2 червня 2023 09:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Євросоюз виділить гроші на тимчасові мости в Україні
Прапор Європейського Союзу. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська організація з відновлення та розвитку інфраструктури прийме кошти у розмірі понад 50 мільйонів євро від Європейського Союзу для встановлення тимчасових мостів. Тимчасові мости дозволять підвищити мобільність громадян.

Про це повідомляє Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Грантова угода, яка обіцяє виділити понад 50 мільйонів євро, була підписана ЄІБ, банком ЄС та Українським державним агентством.

Такі мости сприятимуть розв'язанню проблем, пов'язаних із російськими агресіями, та допоможуть покращити доступ українців до основних послуг та необхідної допомоги.

ЄІБ надасть Україні грантові кошти ЄС, доступні в рамках Європейської сусідської інвестиційної платформи, які були до конфлікту призначені для підтримки впровадження кредитної угоди ЄІБ у галузі транспортних зв'язків в Україні.

Цей грант є доповненням до пакетів заходів екстреної солідарності ЄІБ, розроблених у співпраці з Європейською комісією як терміновий захід підтримки України. Передбачені заходи включають виділення Україні 2,3 мільярда євро екстреної допомоги, з яких 1,7 мільярда вже було виплачено у 2022 році для критично важливих потреб інфраструктури країни.

Нагадаємо, що Європейський союз приєднується до Конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Таке рішення ухвалила Рада Євросоюзу.

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