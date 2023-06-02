Евросоюз выделит деньги на временные мосты в Украине

Флаг Европейского союза. Фото: Reuters

Украинская организация по восстановлению и развитию инфраструктуры примет средства в размере свыше 50 миллионов евро от Европейского Союза для установки временных мостов. Временные мосты позволят повысить мобильность граждан.

Об этом сообщает Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Читайте также:

ЕС выделит деньги на временные мосты в Украине

Грантовое соглашение, обещающее выделить более 50 миллионов евро, было подписано ЕИБ, банком ЕС и Украинским государственным агентством.

Такие мосты будут способствовать решению проблем, связанных с российскими агрессиями, и помогут улучшить доступ украинцев к основным услугам и необходимой помощи.

ЕИБ предоставит Украине грантовые средства ЕС, которые доступны в рамках Европейской соседской инвестиционной платформы, и которые до конфликта были предназначены для поддержки внедрения кредитного соглашения ЕИБ в области транспортных связей в Украине.

Этот грант является дополнением к пакетам Мер экстренной солидарности ЕИБ, разработанным в сотрудничестве с Европейской комиссией в качестве срочной меры поддержки Украины. Предусмотренные меры включают выделение Украине 2,3 миллиарда евро экстренной помощи, из которых 1,7 миллиарда уже были выплачены в 2022 году для критически важных нужд инфраструктуры страны.

Напомним, что Европейский союз присоединяется к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Такое решение принял Совет Евросоюза.