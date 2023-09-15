Ігнат розповів, коли стартує навчання українських пілотів у США

Винищувач F-16. Фото: Defence Express

Українські пілоти розпочнуть підготовку до навчання на винищувачах F-16 у США з вересня. Це відбудеться на авіабазі в Техасі.

Про це в інтерв'ю NV розповів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил.

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На авіабазі в Техасі (США) розпочнеться "мовна підготовка" українських пілотів і техперсоналу до навчання на винищувачах, повідомив речник Повітряних сил в інтервʼю NV.

За словами Ігната, українські льотчики з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 у Данії.

Раніше ми повідомляли, уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

Нагадаємо, що в Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською.