Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ігнат розповів, коли стартує навчання українських пілотів у США arrow

Ігнат розповів, коли стартує навчання українських пілотів у США

15 вересня 2023 23:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат розповів, коли стартує навчання українських пілотів у США
Винищувач F-16. Фото: Defence Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські пілоти розпочнуть підготовку до навчання на винищувачах F-16 у США з вересня. Це відбудеться на авіабазі в Техасі.

Про це в інтерв'ю NV розповів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил.

Читайте також:

Тренування почнуться з посиленого вивчення мови

На авіабазі в Техасі (США) розпочнеться "мовна підготовка" українських пілотів і техперсоналу до навчання на винищувачах, повідомив речник Повітряних сил в інтервʼю NV.

За словами Ігната, українські льотчики з бойовим досвідом вже почали тренуватися на F-16 у Данії. 

Раніше ми повідомляли, уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

Нагадаємо, що в Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз