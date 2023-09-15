Игнат рассказал, когда стартует обучение украинских пилотов в США

Истребитель F-16. Фото: Defence Express

Украинские пилоты начнут подготовку к обучению на истребителях F-16 в США с сентября. Это произойдет на авиабазе в Техасе.

Об этом в интервью NV рассказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил.

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На авиабазе в Техасе (США) начнется "языковая подготовка" украинских пилотов и техперсонала к обучению на истребителях, сообщил спикер Воздушных сил в интервью NV.

По словам Игната, украинские лётчики с боевым опытом уже начали тренироваться на F-16 в Дании.

Ранее мы сообщали, что правительство Бельгии будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовку персонала для их обслуживания.

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.