Ілон Маск опублікував цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні: фото

Мільярдер та власник Х Ілон Маск. Фото: REUTERS/Leah Millis

Відомий мільярдер Ілон Маск вкотре відзначився своїм ставленням до війни в Україні. Нещодавно він опублікував мем про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу".

Відповідним мемом Ілон Маск поділився у своєму акаунті у Twitter.

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Мем Ілона Маска про Зеленського

Нещодавно Ілон Маск поділився старим мемом, який присвятив "страждаючому" Президенту України Володимиру Зеленському, що просить військової допомоги для своєї держави і додав до нього цинічний підпис.

"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів", — написано в мемі.

Мем Ілона Маска про Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що для запобігання закриття уряду Палата представників США здійснила ключовий крок, ухваливши резолюцію про короткострокові витрати терміном на 45 днів. У цьому документі передбачена допомога у разі стихійного лиха, проте додаткове фінансування для України або безпеки кордонів до нього не включено.

Також варто додати, що платформу X Ілона Маска визнано найбільшим джерелом російської дезінформації.