Илон Маск опубликовал циничный мем о Зеленском и помощи Украине: фото

Миллиардер и владелец Х Илон Маск. Фото: REUTERS/Leah Millis

Известный миллиардер Илон Маск в очередной раз отметился своим отношением к войне в Украине. Недавно он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском, который "постоянно просит о военной помощи".

Мемом Илон Маск поделился в своем аккаунте в Twitter.

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Мэм Илона Маска о Зеленском

Недавно Илон Маск поделился старым мемом, который посвятил "страдающему" Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "просит военной помощи для своего государства" и добавил к нему циничную подпись.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", — написано в меме.

Мэм Илона Маска о Зеленском. Фото: скриншот

Напомним, что для предотвращения закрытия правительства Палата представителей США предприняла ключевой шаг, приняв резолюцию о краткосрочных расходах сроком на 45 дней. В этом документе предусмотрена помощь в случае стихийного бедствия, однако дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ в него не включено.

Также следует добавить, что платформа X Илона Маска признана крупнейшим источником российской дезинформации.