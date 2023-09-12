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Ілон Маск знепритомнів після випитої горілки з російськими бізнесменами

12 вересня 2023 23:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ілон Маск знепритомнів після випитої горілки з російськими бізнесменами
Мільярдер Ілон Маск. Фото: Susan Walsh
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новій біографії Ілона Маска, яка очікується у продажу найближчим часом, розказано про інтригуючий інцидент із засновником SpaceX у 2002 році. На переговорах із російськими діловими партнерами з приводу придбання двох ракет для проєкту "Марсіанський оазис", Маск перебрав з алкоголем і знепритомнів.

Про це повідомляє Business Insider.

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Ілон Маск перебрав із горілкою

У повідомленні зазначається, що Ілон Маск поділився історією про те, як розглядав можливість запалити інтерес до космічних досліджень. Проєкт під назвою "Марсіанський оазис" був ідеєю відправки теплиці на Марс. Для цієї місії йому були потрібні ракети.

У цьому контексті Маск, разом із ракетним спеціалістом Джимом Кантреллом та колишнім сусідом у навчальному гуртожитку Адео Рессі, вирушив на переговори до Росії.

Дорогою до місця зустрічі команда зупинилася в Парижі. В результаті нічної урочистості в Парижі, Маск приїхав до Москви не в найкращому стані.

Під час обіду у російському ресторані головною "зіркою" меню стала горілка. Учасники обіду приділили їй стільки уваги, що її кількість виявилася порівнянною з кількістю спожитої їжі, як зауважив Маск.

Кульмінація зустрічі відбулася, коли через стомлення та велику кількість випитої горілки Ілон втратив рівновагу, що призвело до того, що його голова впала на стіл.

Нагадаємо, що американський сенатор-демократ Елізабет Уоррен вимагає провести розслідування щодо Ілона Маска та компанії SpaceX через блокування супутникової мережі Starlink під час атаки України на флот російських окупантів у Криму.

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