Илон Маск потерял сознание после выпитой водки с российскими бизнесменами

Миллиардер Илон Маск. Фото: Susan Walsh

В новой биографии Илона Маска, которая ожидается в продаже в ближайшее время, рассказано об интригующем инциденте с основателем SpaceX в 2002 году. На переговорах с российскими деловыми партнерами по поводу приобретения двух ракет для проекта "Марсианский оазис", Маск перебрал с алкоголем и потерял сознание.

Об этом сообщает Business Insider.

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В сообщении указывается, что Илон Маск поделился историей о том, как рассматривал возможность зажечь интерес к космическим исследованиям. Проект под названием "Марсианский оазис" представлял собой идею отправки теплицы на Марс. Для этой миссии ему требовались ракеты.

В этом контексте Маск, вместе с ракетным специалистом Джимом Кантреллом и бывшим соседом по учебному общежитию Адео Ресси, отправился на переговоры в Россию.

По дороге к месту встречи команда остановилась в Париже. В результате ночного торжества в Париже, Маск приехал в Москву не в лучшем состоянии.

Во время обеда в российском ресторане главной "звездой" меню стала водка. Участники обеда уделили ей столько внимания, что ее количество оказалось сравнимым с количеством потребленной еды, как заметил Маск.

Кульминация встречи произошла, когда из-за утомления и большого количества выпитой водки Илон потерял равновесие, что привело к тому, что его голова упала на стол.

Напомним, что американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении Илона Маска и компании SpaceX из-за блокирования спутниковой сети Starlink во время атаки Украины на флот российских оккупантов в Крыму.